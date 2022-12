Seleção brasileira: Danilo e Alex Sandro treinam, mas Neymar permanece no hotel

Laterais já iniciam a transição física com atividades no gramado. Por outro lado, o camisa 10 ainda segue com trabalhos de recuperação na concentração

Já garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 2, contra Camarões, e pode garantir a liderança do Grupo G. Há poucos dias da próxima fase, a expectativa é pelas recuperações de Neymar, Danilo e Alex Sandro, que se lesionaram nas partidas anteriores.

Nesta sexta, apenas os laterais deixaram o hotel para participar de uma atividade realizada no estádio Al-Arabi. Enquanto isso, Neymar permaneceu no hotel.

Assim, acompanhados dos fisioterapeutas e o restante da equipe médica da seleção brasileira, Danilo e Alex Sandro já iniciam a transição física com atividades no gramado. Por outro lado, o camisa 10 ainda segue com trabalhos de recuperação na concentração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trio segue de fora do duelo desta sexta, em que o técnico Tite vai escalar os reservas. Contudo, os laterais estão mais próximos de um retorno para as oitavas de final. Já a situação de Neymar é tratada com maior cautela pelo departamento médico da CBF.

Lesões

Logo na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, Danilo e Neymar deixaram o campo lesionados. O lateral-direito sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. Já o principal astro da seleção brasileira teve detectada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo.

Ambos ficaram fora da partida seguinte, contra a Suíça, na qual Alex Sandro se machucou. O lateral-esquerdo deixou o campo na segunda etapa, após uma contusão no músculo do quadril esquerdo.

Caso se classifique como líder do Grupo G, a seleção brasileira disputa as oitavas de final na próxima segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), contra o segundo colocado do Grupo H. Em outro cenário, avançando como segundo de sua chave, o Brasil encara o líder do Grupo H na terça-feira, às às 16 horas (de Brasília).





Silêncio. Hoje joga a SELEÇÃO BRASILEIRA!

Tags