Scaloni sobre Argentina na Copa: "Não somos favoritos"

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, mantém os pés no chão mesmo depois da vitória sobre a Polônia por 2 a 0, na última quarta-feira, 30, e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Ele não se empolga nem com a atuação convincente no jogo desta quarta-feira, quando os argentinos tiveram amplo domínio das ações e poderiam ter goleado o rival europeu.

Questionado se a Argentina já havia entrado na lista de favoritos ao título da Copa, Scaloni foi claro: "Não somos candidatos a nada, não somos favoritos. Somos uma equipe que vai lutar, mas não vamos ser campeões apenas porque ganhamos esta partida", avisou o treinador.

Agora, a Argentina foca suas atenções no confronto contra a Austrália nas oitavas de final. O favoritismo da classificação é da equipe sul-americana, mas Scaloni reforça a postura de pés no chão.

"Estamos contentes (pela vitória contra a Austrália). Todos os jogos são duros. Pensar que a Austrália será fácil é um erro. No Mundial, tu representas o teu país e isso multiplica as tuas forças", disse o técnico argentino.