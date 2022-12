Jornal da Alemanha repercute queda da seleção na Copa: "Somos um anão do futebol"

Edição desta sexta-feira, 2, do jornal alemão Bild, um dos mais tradicionais do país, não poupou críticas à queda ainda na fase de grupos do Mundial do Catar

A Alemanha foi eliminada de forma precoce da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva e deixou em alerta os seus torcedores. A edição desta sexta-feira, 2, do jornal alemão Bild, um dos mais tradicionais do país, não poupou críticas à queda ainda na fase de grupos do Mundial do Catar.

Mesmo com a vitória sobre a Costa Rica, por 4 a 2, o time de Hansi Flick não conseguiu a classificação para as oitavas de final da competição. Isso porque o Japão derrotou a Espanha e ficou com a liderança do grupo E. Alemães e espanhóis até empataram em número de pontos, mas o quesito saldo de gols pesou na conta.

"O futebol da Alemanha está no chão. Pela segunda vez seguida, a seleção perdeu na fase de grupos de uma Copa do Mundo. É uma desgraça. Depois da Rússia, em 2018, pensamos que não poderia ficar pior. Hoje sabemos: pode", disparou o periódico.

O jornal também detonou a campanha abaixo da expectativa na Eurocopa de 2021, quando a equipe alemã caiu para a Inglaterra nas oitavas de final. O Bild ainda lamentou que "o mundo do futebol tremia diante da Alemanha", mas que agora a seleção não passa de um "anão do esporte".

"Três competições seguidas que não conseguimos nada. O mundo do futebol tremia diante de nós. Agora, somos apenas um anão do futebol. É um drama. Neste dia 1º de dezembro de 2022, testemunhamos o fim de uma outrora grande e orgulhosa nação do futebol", afirmou.

Desta forma, a Alemanha encerrou sua participação na Copa do Mundo do Catar no terceiro posto do grupo, com quatro pontos conquistados. Foram três partidas ao todo, sendo uma vitória, um empate e uma derrota.

Os classificados do grupo, Japão e Espanha já conheceram seus respectivos adversários nas oitavas de final do torneio. Os espanhóis encaram Marrocos, ao meio-dia (de Brasília) da próxima terça-feira. Já os japoneses irão enfrentar a Croácia na segunda, no mesmo horário. Vale destacar que o rival do Brasil em uma possível quartas de final virá destes confrontos.

