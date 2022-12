Scaloni faz suspense sobre escalação da Argentina e projeta duelo difícil contra Austrália

Depois de garantir a classificação na última quarta-feira, 30, a Argentina já volta a campo neste sábado, 3, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta a Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, antes do treino preparatório para a partida, o técnico Lionel Scaloni fez suspense sobre a escalação de sua equipe.

A principal dúvida do time argentino é em relação ao atacante Di Maria, que deixou o gramado com dores contra a Polônia. Segundo o treinador, a definição só deve acontecer pouco antes do duelo deste sábado.

"Ontem foi um dia de recuperação para a maioria dos jogadores e até mesmo quem não jogou muito minutos também fez recuperação. Ontem foi praticamente pensar em analisar a Austrália. Agora vamos treinar um pouco melhor e teremos um panorama muito mais claro de como estão os jogadores, de como está a recuperação não só do Di Maria, mas de outros", disse o treinador, que questionou também o intervalo curto entre as partidas.

"Vamos esperar hoje e amanhã. Parece uma bobeira, mas a Austrália jogou à tarde sendo a segunda do grupo e a gente jogou a noite sendo líder do grupo. Fui dormir depois das 4 horas da manhã. Praticamente o dia de ontem foi de recuperação e depois ficamos com a família. Hoje vamos ter um panorama melhor sobre o Di Maria. Esperemos que ele esteja bem, e se estiver disponível jogará. Mas não posso dizer agora porque não temos um panorama muito claro", complementou.

Ao analisar a seleção australiana, Scaloni destacou a qualidade do adversário enquanto uma equipe coletiva. Ele destacou pontos fortes dos australianos e deixou de lado o favoritismo da Argentina.

"É uma boa equipe, e isso é futebol. Temos que deixar de lado o fator do favoritismo e jogar a partida. Eles tem bons jogadores e tentaremos controlar isso", disse Scaloni.

"Eles tem atacantes, meio-campistas experientes, que estão jogando em alto nível. E sobretudo é uma equipe, Quando enfrenta uma equipe assim, sempre é difícil. É um conjunto de jogadores que sabem o que querem e isso sempre tem um nível de dificuldade", completou.

Na fase anterior, a equipe de Lionel Scaloni se classificou na liderança do Grupo C com seis pontos, ao vencer México e Polônia após perder na estreia para a Arábia Saudita. O confronto com a Austrália, pelas oitavas de final, será disputado neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Ahamad Bin Ali.





