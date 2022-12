Bremer: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

O zagueiro Bremer foi titular pelo Brasil no jogo contra Camarões, pela terceira rodada da primeira fase da Copia do Mundo 2022; conheça o jogador

O zagueiro do Brasil, Gleison Bremer, mais conhecido apenas como Bremer, de 25 anos de idade, é um dos jogadores seleção brasileira que enfrentou a seleção de Camarões na Copa do Mundo 2022.

Nascido em Itapitanga, interior da Bahia, Bremer começou a jogar na base do Desportivo Brasil. Em 2016, ele foi emprestado ao São Paulo, mas ficou menos de um ano na base do clube tricolor. A partida contra Camarões foi a segunda vez que o atleta joga pelo Brasil e a primeira como titular.

Bremer na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



O craque que atua como zagueiro da seleção brasileira começou jogar na base do Desportivo Brasil, que em 2016 o emprestou para o São Paulo, onde ficou por menos de um ano após o tricolor não aceitar pagar R$ 400 mil para contratá-lo. Confira carreira completa do jogador:



Carreira Nacional: Atlético-MG

Após o São Paulo se recusar a contrata-lo, em 2017 Bremer foi contratado pelo Atlético-MG por R$ 380 mil e promovido ao elenco principal no mesmo ano.

O zagueiro deixou o Galo após 33 partidas, sendo negociado com o Torino por 5,8 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na época.

Carreira Internacional: Torino

Bremer foi anunciado pelo Torino em 2018, assinando um contrato de cinco anos com o clube italiano. O zagueiro ao longo de sua trajetória no time foi ganhando espaço e em 2019 foi escolhido para ser um dos titulares do clube italiano.

Suas atuações oferecidas ao longo da temporada 2021-22 pelo Torino lhe renderam o prêmio de melhor defensor da temporada da Serie A.

Juventus



Apesar de ter renovado o contrato com o Torino por mais dois anos, em julho de 2022, Bremer foi anunciado como novo reforço da Juventus. O zagueiro assinou um contrato de cinco anos, sendo transferido por R$ 227 milhões.

Bremer na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira



Bremer foi um dos 26 convocados por Tite para Seleção Brasileira. O zagueiro foi chamado para os últimos dois amistosos de preparação do Brasil para a Copa do Mundo Fifa de 2022, contra Gana e Tunísia. Estreou pela Seleção Brasileira no dia 23 de setembro, na vitória por 3 a 0 contra Gana.

Na ocasião, Bremer começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Thiago Silva. Essa é a primeira Copa do Mundo que o atleta participa.

Entre os 11 titulares do Brasil contra Camarões, o zagueiro é novato, sendo esse o seu segundo jogo com a camisa oficial do canarinho e o primeiro como titular.

Bremer foi convocado para a Copa do Mundo depois de apenas 48 minutos com a camisa canarinho. Nenhum atleta jogou tão pouco nesse ciclo com Tite.

Onde assistir ao zagueiro Bremer nos jogos do Brasil na Copa?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: Brasil nas oitavas de final



A seleção brasileira ainda não está em posição definida no Grupo G, embora seu embate contra a Suíça, com placar de 1 a 0 para o Brasil, tenha aproximado o time canarinho do primeiro lugar.

Para se estabelecer, o Brasil precisa alcançar, no mínimo, um empate na disputa contra a seleção de Camarões que acontece na sexta-feira, 02, às 16 horas (de Brasília).

Caso fique em primeiro lugar, a seleção de Tite joga pelas oitavas de final na segunda-feira, 05, às 16 horas (de Brasília), contra o segundo lugar do Grupo H, a ser definido após as partidas de Portugal contra a Coreia do Sul e do Uruguai contra Gana.

Onde assistir às oitavas de final na Copa 2022?



Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul



Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

