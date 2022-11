Fim da primeira rodada da Copa do Mundo 2022: quem são os artilheiros do Mundial

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Após 16 partidas, é possível visualizar quem são os artilheiros no Mundial de seleções e quais as seleções que mais marcaram

Com o fim da partida entre Brasil e Sérvia, que a seleção brasileira venceu por 2 a 0, encerrou-se a primeira rodada da Copa do Mundo 2022. Após 16 partidas, já é possível conferir quem são os artilheiros e como fica o ranking de gols do Mundial de seleções.

Veja o ranking de artilheiros da Copa do Mundo no Catar:

Acompanhe os gols marcados na primeira rodada do Mundial:

Acompanhe o ranking de gols marcados após 16 partidas

