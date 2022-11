Brasil não tinha gol marcado por um camisa 9 na estreia da Copa do Mundo desde 2002

Desde 2002, quando Ronaldo Fenômeno marcou contra a Turquia, nenhum outro jogador que vestiu a camisa 9 havia balançado as redes em um jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo

Autor dos dois gols que garantiram a importante vitória do Brasil diante da Sérvia, Richarlison protagonizou algo que não aconteceu nas últimas quatro edições do Mundial. Desde 2002, quando Ronaldo Fenômeno marcou contra a Turquia, nenhum outro jogador que vestiu a camisa 9 havia balançado as redes em um jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Em 2002, na Coréia do Sul, Ronaldo Fenômeno terminou a competição como artilheiro, com oito gols marcados, dois deles na grande final contra a Alemanha, partida que consagrou o Canarinho como pentacampeão mundial. Nas edições de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia), o jogador que vestiu a camisa 9 não marcou na estreia da seleção brasileira.

Nesta quinta-feira, 24, Richarlison deu fim a este jejum. Grande destaque do duelo contra a Sérvia, o atacante do Tottenham abriu o placar para o Brasil aos 16 minutos do segundo tempo e, aos 27, fez um espetacular gol de voleio, que certamente entrará para a história da Copa do Mundo.

Com os dois tentos, o jogador brasileiro iguala-se na artilharia do campeonato com outros cinco jogadores: Bukayo Saka (Inglaterra), Enner Valencia (Equador), Ferran Torres (Espanha), Mehdi Taremi (Irã) e Giroud (França).