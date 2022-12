Garantido nas oitavas de final da Copa, Brasil utilizará equipe reserva contra Camarões

Já garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira irá se dar o luxo de utilizar uma equipe reserva na partida diante de Camarões, na próxima sexta-feira, 2, pela última rodada da fase de grupos, no Estádio Lusail. A informação foi divulgada pelo GE.

A escolha pela utilização de um time apenas com atletas considerados reservas se dá pelo curto espaço de tempo entre a disputa da última rodada da fase de grupos e as oitavas de final do mundial do Catar. Além disso, os problemas físicos também influenciaram. A comissão técnica já informou a decisão aos atletas.

Na sexta-feira, 2, o Brasil encerrará a participação na fase de grupos e, caso confirme a primeira colocação do grupo G, voltará a campo 72 horas depois (segunda-feira) para disputar a partida de oitavas de final. Diante deste cenário, o técnico Tite optou por dar descanso aos atletas titulares e, por consequência, oferecer minutos aos reservas.

Dessa forma, os retornos de Neymar (entorse no tornozelo direito e edema ósseo) e Danilo (entorse no tornozelo esquerdo) estão descartados. Além deles, Alex Sandro, que sentiu uma lesão muscular no quadril diante da Sérvia, também não poderia ser utilizado mesmo que os titulares fossem a campo.

Daniel Alves deverá ganhar uma oportunidade na lateral-direita e Alex Telles na esquerda, enquanto o miolo de zaga poderá ser formado por Éder Militão e Bremer. O gol também sofrerá mudanças: sai Alisson e entra Ederson.

Os favoritos para formar a dupla de volantes são Fabinho e Bruno Guimarães, enquanto que Rodrygo aparece como provável “camisa 10 da equipe” ou seja, na função de Neymar. No ataque, a tendência é que Martinelli, Antony e Gabriel Jesus ganhem oportunidade, mas Éverton Ribeiro e Pedro não estão descartados.

Provável escalação: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Martinelli, Antony e Gabriel Jesus.

