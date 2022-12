Taffarel elogia consistência defensiva do Brasil e comenta atuação de Alisson na Copa

A seleção brasileira não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo. Em duas rodadas disputadas, o Brasil está 100% na competição e se destaca pela solidez defensiva. Este fator se reflete no fato de o goleiro Alisson ainda não ter feito nenhuma defesa nesta edição do Mundial.

Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa realizada no estádio Grand Halam, o campeão do mundo e preparador de goleiros do Brasil, Taffarel, falou sobre a participação "indireta" do jogador do Liverpool nas vitórias da equipe.

"Eu vejo ele (Alisson) ligado e atento no jogo. Acompanhar 100% a jogada é um jeito de participar. Nossa equipe defende muito bem, desde os caras na frente. Quando você não concede nada aos adversários, você mostra sua força. O Brasil não é só espetáculo, fazer gol, aprendemos a marcar também. A gente treina muito, se prepara para os jogos", declarou.

O ex-goleiro disputou três Copas do Mundo como jogador e vive sua terceira como membro da comissão técnica. Com vasta experiência em Copas do Mundo, Taffarel relembrou sobre sua participação em 1994, quando o Brasil sagrou-se tetracampeão.

"Em 1994 eu participei muito pouco daquela Copa, a gente tinha muita força na marcação também. Que essa Copa repita essa performance da defesa. Sei que o goleiro às vezes fica chateado, quer participar, mas ele está preparado. Para quem está de fora é melhor que não participe", finalizou Taffarel.

Alisson tem 59 jogos vestindo a Amarelinha. Destes, soma 42 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas. Além disso, o arqueiro não foi vazado em 41 oportunidades.

O Brasil encerra a fase de grupos nesta sexta-feira. A Seleção enfrenta a equipe de Camarões, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da etapa inicial da Copa do Mundo, pelo grupo G. Se vencer, os brasileiros garantem a primeira posição de sua chave.

