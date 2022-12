Decisões nos grupos C e D movimentam 11º dia de Copa do Mundo

O “mata-mata” da Copa do Mundo ainda não começou, mas os jogos decisivos já tomam conta da competição. Nesta quarta-feira, 30, as seleções dos grupos C e D do mundial irão definir quais irão disputar as oitavas de final da competição, e, por consequência, as que serão eliminadas.

Diferente das partidas nas duas primeiras rodadas do Mundial, os jogos estão sendo disputados em apenas dois momentos: 12 horas e 16 horas. No primeiro horário, as equipes do grupo D entram em campo. Na sequência será a vez das seleções da chave C jogarem.

Tunísia x França

Já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo e com a liderança encaminhada do grupo D, a França irá apenas cumprir tabela na última rodada da fase inicial. Por outro lado, a Tunísia ainda tem chances matemáticas de seguir na competição, apesar de ocupar a lanterna da chave. As duas seleções se enfrentam às 12 horas, no Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Austrália x Dinamarca

No mesmo horário, às 12 horas, as outras duas seleções do grupo D entram em campo. Austrália e Dinamarca se enfrentam em duelo decisivo, no Estádio Cidade da Educação. Com um empate, os australianos podem garantir classificação, enquanto os dinamarqueses precisam vencer para ir às oitavas da competição. O palco do duelo será o Estádio Cidade da Educação.

Polônia x Argentina

No duelo mais aguardado do dia, Polônia e Argentina entram em campo às 16 horas no Estádio 974, pelo grupo C. A partida é decisiva para as duas equipes, já que nenhuma delas está matematicamente classificada. A situação é mais dramática para os "hermanos'', pois em caso de derrota eles estarão eliminados da Copa do Mundo. Os poloneses precisam de apenas um empate para ir às oitavas.

Arábia Saudita x México

Também pelo grupo C, Arábia Saudita e México também entram em campo às 16 horas. Os sauditas alimentam o sonho de classificação, e, para isso, precisam de uma vitória simples. Já os mexicanos são quem passam pela situação mais difícil, por estarem na lanterna da chave. Além de vencer, eles precisam de uma combinação de resultados para ir às oitavas de final. O palco do confronto será o Estádio Lusail.

