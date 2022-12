Sósia de Neymar engana seguranças e entra em estádio da Copa do Mundo do Catar

Com uma entorse no tornozelo direito e edema ósseo, Neymar ainda não conseguiu brilhar na Copa do Mundo do Catar. Por isso, uma pessoa bem parecida com ele é quem tem roubado a cena no país sede do mundial. O “sósia do Ney” tem causado alvoroço nas ruas do país asiático e enganou até os seguranças do Estádio Lusail ao entrar no campo de jogo.

Em sua conta oficial do TikTok (@sosianey), o sósia postou o momento exato em que conseguiu entrar no campo do estádio Lusail acompanhado de seguranças. Na oportunidade, até funcionários do local tietam o “Neymar Fake” ao achar que era o craque da seleção brasileira. Uma criança também aparece querendo tirar foto com o personagem.

Nas redes sociais, o sósia do Neymar acumula um grande número de fãs. No Instagram, ele tem 878 mil seguidores, enquanto no TikTok o número é de 644.4 mil. Por lá, ele tem postado vídeos onde mostra todo alvoroço que causa ao andar nas ruas do Catar ou no meio da torcida brasileira, durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Veja o vídeo do sósia do Neymar entrando dentro do campo de um dos estádios da Copa

QUAL É: Sósia do Neymar conseguiu enganar a segurança no Catar e acabou dentro do campo de um dos estádios da Copa do Mundo pic.twitter.com/G8csAhjpE5 — rapmais (@RapMais) November 28, 2022

