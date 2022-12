Holanda vence Catar e confirma primeira colocação do Grupo A da Copa do Mundo

A seleção holandesa agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo B para conhecer o seu adversário na próxima fase do Mundial

Sem muitas dificuldades, a Holanda confirmou o franco favoritismo e derrotou o Catar por 2 a 0 pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção holandesa garantiu a primeira colocação da chave e avançou às oitavas de final do torneio. Os gols da partida foram marcados por Gakpo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Frenkie de Jong, no início da segunda etapa.

Com a classificação firmada, a Holanda agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo B para conhecer o seu adversário na próxima fase do Mundial. O Catar, por outro lado, se despede da competição como lanterna da chave sem nenhum ponto conquistado.

Apesar de não ter apresentado grandes atuações, a Holanda jogou o suficiente para avançar na Copa do Mundo sem sofrer sustos. O jovem Gakpo, atleta do PSV, foi o grande destaque da seleção até o momento, com três gols em três jogos.

Com o triunfo sobre o Catar, a “Laranja Mecânica” chegou ao 18º jogo consecutivo de invencibilidade, totalizando 13 vitórias e cinco empates neste recorte - ou seja, não perde há um ano e cinco meses.



O jogo

Primeiro tempo



Os 45 minutos iniciais não foram de muitas emoções. O jogo parecia bagunçado, com a Holanda errando muitos passes e o Catar bem desorganizado.

A primeira seleção que foi ao ataque foi a holandesa, com apenas 30 segundos no marcador. Virgil lançou para Memphis no ataque. O jogador dominou, mas a bola escapou e saiu pela linha de fundo.

O placar foi mudado apenas aos 26 minutos. Gakpo recebeu pela esquerda, tabelou com categoria com Klaassen e bateu da entrada da área para estufar as redes.

Aos 39, o jovem atacante quase marca o segundo para a Holanda. Ele recebeu passe na área, passou no meio da defesa e soltou uma bomba, mas a bola passou sobre o gol e o juiz também havia marcado impedimento.

Até o apito final nenhuma outra jogada foi motivo de destaque. Entretanto, a Holanda teve a posse de bola a etapa toda, com 57% contra 29%, além de 16% em disputa.

Segundo tempo



Na volta dos vestiários o cenário foi bem diferente no duelo, logo no começo. Aos três minutos, a Holanda veio para o ataque com Memphis Depay, que recebeu e bateu para o gol. Barsham fez bela defesa, mas na sobra Frenkie de Jong não desperdiçou e aumentou a vantagem.

Cerca de 20 minutos depois, Berghuis, que tinha acabado de entrar no lugar de Klaassen, deixou o dele no embate, mas o juiz anulou. Gakpo dominou no meio de campo e passou para o camisa 11, mas a bola bateu no braço do jovem e o árbitro invalidou o tento.

Aos 36, Muntari desceu para o ataque e invadiu a área adversária em busca da bola. Porém, com muita velocidade, deu um carrinho e derrubou dois jogadores holandeses de uma vez só.

O resto do duelo foi de paciência da Holanda em segurar o resultado e manter o 2 a 0. O Catar até segurava a bola um pouco no ataque, mas a seleção classificada não se impôs e não correu perigo de abrir a defesa e ser vazada.

