Chefe do Comitê da Copa do Mundo apoia Fifa contra braçadeira "One Love"

A braçadeira One Love, em apoio à comunidade LGBTQIA+, continua sendo alvo de polêmicas na Copa do Mundo do Catar. Desta vez, Hassan Al-Thawadi, chefe do Comitê Organizador do Mundial, declarou ser favorável à postura da Fifa de rejeitar o objeto e sua utilização nos jogos.



"Se uma seleção tivesse usado durante um período inteiro é uma coisa, mas querem vir ao Catar, por questão de ser um mundo islâmico, é um problema porque é uma parte do mundo que tem seus próprios valores religiosos", afirmou o dirigente à Talksport.

Sobre o assunto Comissão técnica do Brasil projeta retorno de Neymar e ressalta dedicação do jogador

Homem que invadiu campo com bandeira arco-íris durante jogo da Copa é liberado

Catar é acusado de contratar torcedores para jogos da Copa do Mundo; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os capitães de Inglaterra, País de Gales, Dinamarca, Holanda, Alemanha e Suíça prometiam usar a braçadeira nos jogos da Copa. Porém, a Fifa ameaçou punições esportivas aos atletas dessas equipes, que iniciariam as partidas com um cartão amarelo.