Deschamps desconversa sobre volta de Benzema: "Não é algo na minha cabeça agora"

Apesar de rumores apontarem um possível retorno de Benzema, que foi cortado antes do início da Copa do Mundo por lesão, o técnico Didier Deschamps enfatizou que a presença do atacante não é cogitado no momento

A notícia que o atacante Benzema - inicialmente descartado - poderia ser aproveitado na Copa do Mundo agitou os bastidores da seleção francesa, mas o técnico Didier Deschamps tratou de frear a empolgação. O comandante da França deixou claro que a possibilidade de escalar do goleador não é algo cogitado neste momento.

"Não é o que me preocupa agora, não sei o que dizem ou como dizem", disse Deschamps nesta terça-feira. "Todos sabem a situação e o tempo que ele precisa para se recuperar", emendou.

Sobre o assunto Comissão técnica do Brasil projeta retorno de Neymar e ressalta dedicação do jogador

Homem que invadiu campo com bandeira arco-íris durante jogo da Copa é liberado

Catar é acusado de contratar torcedores para jogos da Copa do Mundo; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Benzema já vinha com lesões musculares no começo da temporada 2022/23 com a camisa do Real Madrid. Pouco antes do início da Copa, ele sentiu a região do quadríceps da coxa esquerda em um treinamento da França e foi descartado para a competição no Catar.

"Não sei onde se quer chegar com esse tipo de pergunta, as pessoas podem querer imaginar, conversar, debater, mas não vou comentar assuntos que não digam respeito ao nosso dia a dia.", emendou Deschamps.