Inglaterra cresce no 2° tempo, vence País de Gales e avança para as oitavas da Copa

A Inglaterra está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 29, o time comandado pelo técnico Gareth Southgate confirmou seu favoritismo sobre o País de Gales, no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, pela última rodada do Grupo B, vencendo por 3 a 0, graças aos gols de Rashford (2) e Phil Foden, avançando para a próxima fase como primeiro colocado da chave.

A Inglaterra enfrentará nas oitavas de final da Copa do Mundo a seleção do Senegal, que venceu o Equador por 2 a 1 nesta terça-feira e se classificou como segundo colocado do Grupo A, atrás da Holanda.

Inglaterra e Senegal se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. Já os EUA, que ficou com a segunda colocação do Grupo B, atrás dos ingleses, enfrentarão a Holanda, no Estádio Internacional Khalifa, no próximo sábado, às 12h (de Brasília).

Copa do Mundo: resultados de hoje, terça, 29 de novembro (29/11)

Pelo Grupo A, Holanda e Senegal se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Nesta terça, 29, as equipes entraram em campo às 12 horas. O Senegal venceu o Equador por 2 a 1, enquanto a Holanda venceu o Catar por 2 a 0. Do outro lado do Grupo B, os EUA venceu o Irã por 1 a 0 se também se classificou.

País de Gales x Inglaterra: como foi o jogo

A Inglaterra teve o domínio do primeiro tempo. Logo no início do jogo, os ingleses tiveram uma grande oportunidade de abrir o placar com Marcus Rahsford, que recebeu passe em profundidade, saiu cara a cara com o goleiro, mas viu o rival fazer grande defesa.

A seleção inglesa seguiu no controle da partida, mas só voltou a ameaçar os galeses, de fato, nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 37, Bellingham tabelou com Walker e deu passe para Phil Foden, que bateu firme, mas mandou para fora.

Pouco depois foi a vez de Rashford tentar concluir com uma bicicleta, mas o atacante inglês não acertou a bola em cheio e mandou para fora. O País de Gales só foi responder nos acréscimos, quando Joe Allen recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas também falou pontaria ao galês.

Se no primeiro tempo faltou gols, na etapa complementar isso não foi problema. Logo aos 5 minutos de jogo Rashford marcou um golaço em cobrança de falta, surpreendendo o goleiro ao não bater por cima da barreira, para abrir o placar para a Inglaterra.

Logo no minuto seguinte os ingleses ampliaram. Rashford fez o desarme no campo de ataque, e a bola sobrou para Harry Kane, que fez o cruzamento rasteiro no segundo pau para Phil Foden completar para o fundo das redes e encaminhar a classificação da Inglaterra às oitavas de final da Copa do Mundo.

E não parou por aí. Aos 23 minutos, Rashford recebeu ótimo lançamento de Henderson pela direita, limpou a marcação e bateu forte para vencer o goleiro adversário e marcar o terceiro gol da Inglaterra na partida, fechando os trabalhos em Al Rayyan, no Catar.

