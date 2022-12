Em confronto direto, Senegal supera Equador e avança às oitavas da Copa do Mundo

Senegal está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção africana enfrentou o Equador em confronto direto por uma vaga no mata-mata e superou os adversários por 2 a 1, com gols de Sarr e Koulibaly; Caicedo marcou para os sul-americanos.

Com o resultado, Senegal ficou com seis pontos no Grupo A e na segunda colocação, atrás da Holanda, primeira colocada, que ficou com sete. Agora o time africano espera a definição do adversário nas oitavas de final, que será o líder do Grupo B.

Senegal dominou o primeiro tempo contra Equador e criou as melhores chances. O gol, contudo, saiu através de uma cobrança de pênalti, convertido por Sarr.

Na segunda etapa, Equador se lançou ao ataque e conseguiu o empate com Caicedo, em bola parada. Com 1 a 1 no placar, Equador se garantia na próxima fase. Mas o alívio durou pouco tempo, pois Koulibaly recolocou os africanos na frente e também no mata-mata.

