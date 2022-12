Juninho Paulista revela consulta à Fifa sobre condição de possível estádio das oitavas da Copa

O coordenador da seleção brasileira mostrou preocupação com as condições do gramado do Estádio 974, possível palco do jogo nas oitavas de final

A preocupação da comissão técnica na Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo agora vai além da recuperação de jogadores, que são desfalques no duelo da terceira rodada da fase de grupos contra Camarões. A condição do gramado do estádio 974 – palco da vitória do Brasil sobre a Suíça – chama a atenção.

Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa realizada no Estádio Grand Halam, onde a delegação brasileira está concentrada, o coordenador da Seleção, Juninho Paulista, revelou que as condições do campo que o Brasil pode disputar as oitavas não são muito boas e que já foi feita uma consulta à Fifa.

"O gramado não está no mesmo nível do Lusail e nem do campo do nosso centro de treinamento. Está inferior, começando a ficar ralo. Já fizemos uma consulta ontem, mas vamos fazer uma consulta mais profunda com a Fifa. Se formos jogar lá nas oitavas, vai estar mais prejudicado porque tem mais dois jogos antes", declarou.

Antes de se iniciar o mata-mata, o Estádio 974 receberá os confrontos entre Argentina x Polônia, pelo grupo C na quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), e Sérvia x Suíça, que acontece na sexta-feira, no mesmo horário, pelo grupo G.

"Não sei o que é possível fazer, mas algo tem que ser feito para estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige", finalizou Juninho Paulista.

Caso o Brasil termine em primeiro lugar de seu grupo, disputará as oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo H no Estádio 974. No entanto, caso fique na segunda posição, fará o duelo no Estádio Lusail, onde a Seleção estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

O Brasil tem seu próximo compromisso nesta sexta-feira, quando enfrenta a seleção de Camarões, às 16 horas (de Brasília, no Estádio Lusail, pela terceira rodada do grupo G.

