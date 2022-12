Estados Unidos vence Irã por 1 a 0 e avança às oitavas da Copa do Mundo 2022

Os Estados Unidos está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A equipe americana se classificou para a próxima etapa do certame após vencer o Irã nesta terça-feira, 29, por 1 a 0, com gol anotado por Pulisic. Com o resultado, o grupo fica na segunda colocação do Grupo B e enfrenta a Holanda, líder do Grupo A, no próximo sábado, 3, às 12 horas, pela próxima fase do Mundial de seleções.



No primeiro tempo, o domínio foi completo da equipe estaduninense. Além da ampla posse de bola, o time foi dono das principais finalizações, enquanto o Irã mandou bola em direção ao goleiro adversário somente em uma ocasião nos 45 minutos iniciais. Aos 38 minutos, após muitas tentativas, os EUA abriu o placar com Pulisic e foi para o intervalo com a vitória parcial.

Na segunda etapa, o Irã teve um pouco mais a bola em boa parte da partida, mas ainda seguiu com uma baixa produção ofensiva e de finalizações. Com o bloqueio da defesa americana, o grupo iraniano não conseguiu alcançar o empate que os classificaria.

Copa do Mundo: resultados de hoje, terça, 29 de novembro (29/11)

Pelo Grupo A, Holanda e Senegal se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Nesta terça, 29, as equipes entraram em campo às 12 horas. O Senegal venceu o Equador por 2 a 1, enquanto a Holanda venceu o Catar por 2 a 0.

Irã x Estados Unidos: como foi o jogo

