Comissão técnica do Brasil projeta retorno de Neymar e ressalta dedicação do jogador

A seleção brasileira segue confiante no retorno de Neymar na Copa do Mundo do Catar. O atacante sofreu uma lesão no tornozelo ainda no primeiro jogo, contra a Sérvia, e foi desfalque na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça. Nesta terça-feira, 29, integrantes da comissão técnica do Brasil falaram sobre a recuperação do jogador.

O analista Ricardo Gomes foi sucinto ao comentar a situação do camisa 10 e do lateral direito Danilo, que também se recupera de lesão no tornozelo: "Eles voltam, estão muito bem".

O preparador de goleiros Cláudio Taffarel também falou sobre a ausência de Neymar. Campeão mundial em 1994, o ex-goleiro destacou a dedicação do atacante para voltar o quanto antes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tudo é possível, mas a gente conta muito com o Neymar. É um cara muito importante para o grupo e os demais jogadores, todos gostam de estar com ele dentro e fora de campo. É uma referência muito grande", disse.

Sobre o assunto Homem que invadiu campo com bandeira arco-íris durante jogo da Copa é liberado

Catar é acusado de contratar torcedores para jogos da Copa do Mundo; entenda

Tite explica escolhas táticas do Brasil em vitória contra Suíça: "Foi um jogo muito difícil"

"Ele já contribuiu muito para a Seleção. Com certeza ele vai ter o nome dele marcado, porque ele é um protagonista e ele vai estar no meio da história. Estamos torcendo pela recuperação dele, e ele está fazendo tudo que é possível, até de madrugada está colocando gelo", completou.

Neymar e Danilo se lesionaram na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira. O camisa 10 teve detectada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Já o defensor sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. Os dois estão realizando tratamento com o departamento de fisioterapia e serão reavaliados diariamente.

A seleção brasileira enfrenta Camarões na sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa.

Tags