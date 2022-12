Ambulantes aproveitam transmissão do jogo do Brasil na Praça do Ferreira

Com um telão, a Praça do Ferreira concentrou diversos torcedores que se reuniram no local para assistir a partida entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo

O duelo entre Brasil e Suíça pode ser um momento de lazer para a maioria dos torcedores, mas para alguns ambulantes, é uma ótima oportunidade para alavancar as vendas. É o caso dos autônomos Marcelo Tavares, Francisco e Ana Maria, que estão na Praça do Ferreira aproveitando a boa quantidade de pessoas que foram acompanhar o jogo em um telão montado no local.

Marcelo Tavares, 46 anos

Natural de Porto Alegre, Marcelo Tavares mora em Fortaleza há 20 anos e está vendendo bonés da seleção brasileira na Praça do Ferreira durante o jogo contra a Suíça. O ambulante, que espera um grande número de vendas, acredita que as partidas são importantes para movimentar a economia. Confiante, apostou em uma vitória do Brasil por 3x0.





Francisco, 72 anos



Francisco trabalha há 30 anos na Praça do Ferreira vendendo pipocas e já tem o costume de trabalhar em Copas do Mundo. Para o vendedor, o movimento da edição do Mundial deste ano está menor em relação à Copa passada, que aconteceu em 2018, na Rússia. Na hora de palpitar o placar, foi mais comedido que seu companheiro Marcelo Tavares: 1x0 para o Brasil.

Ana Maria, 52 anos

Ana Maria está trabalhando pela primeira vez na Praça do Ferreira. Como produto, escolheu vender aos torcedores água e batata frita. O fato de não conseguir assistir o jogo não é um fator que a incomoda, mas desde que o movimento de vendas seja bom. No pitaco do placar final, disse que acreditava em uma vitória do Brasil por 2x0 sobre a Suíça.



Com Miguel Araújo.