Mitrovic vê ingenuidade da Sérvia em empate com Camarões e não esconde torcida pelo Brasil

Nesta segunda-feira, 28, a Sérvia chegou a sentir o gosto da vitória, mas ficou apenas no empate de 3 a 3 com Camarões, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2022. Autor de um dos gols sérvios, o atacante Mitrovic afirmou que a sua equipe foi ingênua na partida.

"Perdemos três pontos de forma ingenuamente. Tínhamos tudo em nossas mãos, controlamos o jogo. Sofremos dois gols ingenuamente, estupidamente. Fica um gosto amargo. Um ponto é pouco nesta perspectiva. Eu poderia ter feito melhor, tive chances", disse à Fifa.

Os africanos abriram o placar no começo da partida, mas levaram a virada ainda na reta final do primeiro tempo. No início da etapa final, os europeus marcaram o terceiro e pareciam ter liquidado o embate. Contudo, os camaroneses não desistiram e buscaram a igualdade.

Com o resultado, os sérvios estão na lanterna da chave, com um ponto. Agora, Mitrovic revelou que está torcendo para que o Brasil vença a Suíça nesta tarde. Isso porque a seleção sérvia trava um confronto direto com os suíços na última rodada.

"Estamos torcendo pelo Brasil e espero que tudo dependa de nós no último jogo", finalizou.

A Sérvia encara a Suíça na sexta-feira, às 16 horas, no Estádio 974, pela última rodada da fase de grupos. Simultaneamente, Camarões enfrenta o Brasil, no Estádio Lusail.

