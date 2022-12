Filho de "Gaúcho da Copa", Gustavo chega ao Catar e acompanha vitória do Brasil

O legado de Clóvis Acosta Fernandes, torcedor icônico do Brasil que é conhecido como “Gaúcho da Copa”, será seguido pelos filhos Gustavo e Frank Damasceno na Copa do Mundo de 2022.

Na manhã desta segunda-feira, 28, Gustavo chegou ao Catar, sede do mundial deste ano, e conseguiu acompanhar de perto a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, no Estádio 974. Já o irmão Frank ainda não conseguiu embarcar, mas em breve deverá chegar ao país.

Sobre o assunto Jogadores ressaltam importância de Neymar, mas minimizam sua ausência

Copa: Brasil nas oitavas; jogo pode ser segunda ou terça; entenda

Portugal vence Uruguai e confirma vaga antecipada nas oitavas da Copa do Mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nós [a família] vamos manter esse legado vivo, essa tradição. Chegamos esta manhã, meu irmão ainda não conseguiu embarcar, mas deve chegar em breve", disse Gustavo ao portal Terra.

Os irmãos não tiveram facilidade para arcar com os custos de ir ao mundial, mas com ajuda de patrocínios os dois conseguiram uma quantia suficiente para seguir o legado do pai de acompanhar de perto a amarelinha na Copa do Mundo. Ao todo, seis empresas ajudaram Gustavo e Frank a chegar no local da competição.

"Foi uma luta para chegar aqui, mas graças a galera que engajou [nas redes sociais] e pediu para as marcas nos ajudarem estamos aqui. É a Copa mais cara da história, né? Mas deu tudo certo", afirmou Gustavo.

Após a vitória suada do Brasil sobre a Suíça, Gustavo comemorou nas redes sociais: “Vocês não fazem ideia da história e das dificuldades que tivemos pra chegar até aqui. Se for um sonho, não me acordem! Rumo ao hexa!”.

Frank acompanha a Copa do Mundo de perto desde 1994, enquanto Gustavo vai aos mundiais desde 1998. A paixão é herdada do pai Clóvis Acosta Fernandes, apelidado carinhosamente de “Gaúcho da Copa”, que morreu em 2015.

Tags