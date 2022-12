Casemiro comemora gol da classificação do Brasil às oitavas da Copa do Catar

Casemiro foi o grande nome da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 28. Foi dos pés deles que saiu o golaço que garantiu a vitória por 1 a 0 diante da Suíça e, por consequência, a classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ele avaliou os dois compromissos disputados até agora.

"Antes de começar a competição, a gente sabia que o grupo era difícil. Contra a Sérvia, foi um jogo chato, é uma seleção que sabe jogar e propor. Hoje (segunda), outra vez, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, então, o primeiro objetivo era classificar, então, foi importantíssimo (a vitória), ainda mais em um grupo como o nosso", iniciou o volante à TV Globo.

"Acho que suportamos bem, tivemos paciência. Eles são experientes, sabem jogar o jogo, jogo de detalhe, a gente precisava ter a bola para fazer o gol e, bom, graças a Deus conseguimos fazer o gol. No primeiro (jogo) foi no travessão, hoje tive a felicidade de fazer um grande gol, principalmente para ajudar a equipe, que é o mais importante", complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gramado do 974 vira alvo de críticas de jogadores em vitória apertada da seleção

Rodrygo avalia vitória do Brasil e festeja assistência para gol de Casemiro

Copa do Mundo: Brasil quebra recorde de maior sequência sem derrotas na fase de grupos

Sem Neymar e Danilo, lesionados, o técnico Tite escalou Éder Militão e Fred, mas a seleção teve muitas dificuldades de superar a retranca suíça, com apenas uma chance no primeiro tempo, em belo cruzamento de Raphinha para Vinicius Júnior, que finalizou errado.

Na etapa complementar, depois de iniciar mal e com muitos erros de passe, a amarelinha chegou a marcar em golaço de Vini, mas o VAR anulou por impedimento de Richarlison. Foi somente aos 37 minutos que a bola sobrou para Casemiro, que, em belo chute de trivela, estufou as redes.

Com o resultado, o Brasil é o líder do grupo G, com seis pontos em dois jogos, seguido por Suíça (três), Camarões (um) e Sérvia (um). Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a seleção africana, enquanto Sérvia e Suíça duelam entre si, ambos os jogos na sexta-feira, 2, às 16h (de Brasília).

Tags