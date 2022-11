Médico da seleção brasileira confirma entorse no tornozelo direito de Neymar

O camisa 10 do Brasil deixou o gramado no final do confronto diante da Sérvia, na tarde desta quinta-feira, 24

Após a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0, pela primeira rodada da Copa do Mundo, a euforia pelo resultado deu espaço a angústia devido à lesão de Neymar no final do jogo. O camisa 10 acabou torcendo o tornozelo direito em dividida com o atleta adversário.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, comentou sobre a lesão do craque brasileiro. O profissional confirmou a entorse e inchaço no tornozelo direito de Neymar. Ele também afirmou que ainda não foi marcado um exame de imagem e que o atacante permaneceu em campo mesmo após o machucado:

“Teve uma entorse no tornozelo direito. Trauma direto. Apresentou edema, inchaço. Já iniciamos o tratamento. Precisamos aguardar 24, 48h. Não existe ainda nenhum exame de imagem marcado. A expectativa é de observação. Ainda não temos nenhuma resposta”, disse.

“Ele já estava sentindo. Ficou no campo mais 11 minutos após a entorse. Ao final, não conseguiu continuar”, completou.

Em coletiva após a vitória sobre a Sérvia, Tite explicou porque Neymar permaneceu em campo após a lesão. O treinador revelou que não tinha conhecimento da situação do atacante:

“Permaneceu nos dois gols sentindo porque a equipe precisava dele. Eu não vi que o Neymar estava lesionado. Ele teve essa capacidade de superação, que enganou o técnico”, explicou.

O treinador do Brasil ainda mostrou otimismo quanto a continuidade de Neymar na competição: "Pode ter certeza: Neymar vai jogar a Copa do Mundo. Pode ter certeza disso, Neymar vai jogar a Copa do Mundo”.

