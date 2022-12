Marquinhos: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Esta é a 2º vez que o jogador participa de uma Copa do Mundo. Sua 1ª participação no campeonato foi em 2018, na Rússia; conheça Marquinhos

Marcos Aoás Corrêa, de 28 anos de idade, conhecido popularmente como Marquinhos, é um dos jogadores integrantes da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Esta é a 2º vez em que o atleta é convocado por Tite para participar do torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa). Sua 1º participação no campeonato foi em 2018, na edição sediada na Rússia.

Atualmente, Marquinhos assume o posto de zagueiro no time Paris Saint-Germain (PSG).

Marquinhos na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



Nascido em 14 de maio de 1994, em São Paulo, Marquinhos iniciou sua trajetória no futebol ainda quando criança, aos 8 anos de idade, nas categorias de base do Corinthians, até a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012, em que o time se tornou campeão e o jogador foi um dos destaques.

Corinthians

Em 18 de fevereiro do mesmo ano, Marquinhos estreou profissionalmente, em um jogo contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. Em abril de 2012, substituiu o Adriano Imperador - o camisa 10 - na Copa Libertadores da América.

Apesar de não ter entrado em campo nas partidas, a vitória do time na Libertadores consagrou seu 1º título profissional.

Roma

Poucos meses após a Libertadores, em 23 de agosto de 2012, Marquinhos assinou contrato com a Roma. O atleta teve um desempenho impressionante durante sua passagem pelo time, tornando-se titular apesar da pouca experiência.

Paris Saint-Germain - PSG

Em 19 de julho de 2013, após se destacar na Roma, Marquinhos assinou um contrato de 5 anos com o Paris Saint-Germain. Em sua estreia no time, o jogador marcou seu 1º gol pelo clube em partida válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões.



Após ótima temporada como titular do PSG, Marquinhos foi sondado pelo Barcelona e Manchester United, mas decidiu permanecer no time, renovando seu contrato até 2024.

Marquinhos na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira

Em 7 de novembro de 2022, Marquinhos foi convocado por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Essa é a 2º participação do jogador no torneio mundial da Fifa.

Em sua estreia na Copa, o Brasil venceu Sérvia por 2 a 1. Com o resultado, a Canarinho assume a liderança do Grupo G ao lado da Suíça, que venceu Camarões na rodada.

Marquinhos na Copa do Mundo 2022: quanto o zagueiro vale?

Segundo o Transfermarkt, site especializado na cobertura do Mercado da Bola internacional, Marquinhos é o zagueiro mais caro do mundo, valendo atualmente 75 milhões de euros (equivalente a R$ 420 milhões).

Marquinhos na Copa do Mundo 2022: vida amorosa

Marquinhos é casado com a cantora Carol Cabrino desde 2016. O casal tem três filhos: Maria Eduarda, de 4 anos, Enrico Cabrino, de 2 anos, e Martina de apenas 7 meses.

