Repórter encontra prima desconhecida durante cobertura da Copa do Mundo

A primeira descoberta é de terceiro grau. Ela é filha do primo da mãe do jornalista

Um repórter brasileiro foi pego de surpresa ao descobrir uma prima desconhecida no meio da cobertura da Copa do Mundo 2022. Enquanto entrevistava torcedores durante o jogo de estreia da Seleção contra o time da Sérvia, o jornalista Erick Mota foi interrompido por uma mulher, que declarou ser prima dele de terceiro grau.

Erick é repórter da RIC TV, afiliada da Record no Paraná. Ele divulgou o registro do momento em suas redes sociais que, até o momento, já conta com mais de sete milhões de visualizações no TikTok.

No vídeo, é possível ver Erick se aproximando de um grupo de torcedores, quando sua fala é interrompida por uma moça. "Eu não acredito", disse ela. Espantado, o repórter questiona a reação. A mulher, por sua vez, pergunta ao jornalista: "Você é meu primo?"

A princípio, o jornalista nega a informação, mas a jovem rebate: “Você não é o filho da Evani?”. Ele concorda, e ela constata: “Então, você é meu primo”.

Ainda assimilando o que estava acontecendo, o jornalista brinca para o câmera que estava transmitindo o momento ao vivo: “Pera aí, Cris, que aqui é um caso de família. É sério isso?”. A moça concorda e, então, os dois se apresentam apropriadamente e, inclusive, chegam a tirar uma foto juntos para mandar para a mãe do repórter. O episódio ocorreu na quinta-feira, 24.

A moça, que se identifica como Tainá Brandão, explica que a mãe de Erick é prima do pai dela. “Eu fui na casa da sua mãe, acho que você estava em Brasília ainda. Passei um fim de semana lá”, diz a jovem.

Novos laços

O momento repercutiu nas redes sociais. Em entrevista para o jornal Estadão, o jornalista diz que imaginou que o vídeo tinha potencial, mas não iria viralizar da forma como ocorreu.

Segundo ele, os primos já trocaram contatos e, inclusive, já combinaram um reencontro: "Já até estamos marcando uma pizza lá em casa. Vai ela e o marido, [vão] conhecer minha casa e minha esposa”, diz o repórter.

A família do repórter é da Bahia. Já Tainá morava em São Paulo antes de ser mudar para Curitiba.

Erick diz que, agora, quer estreitar os laços com a prima de terceiro grau descoberta. “Eu não tenho tantos parentes aqui em Curitiba. Então acho muito bom a gente poder estreitar a amizade até por conta disso. Sei como é ser estrangeiro em uma terra, passei três anos em Brasília”, relata.

Tags