Príncipe da Arábia Saudita irá premiar atletas com carro de luxo por vitória contra Argentina

Na última terça-feira, 22, os sauditas fizeram história ao vencer os argentinos de virada por 2 a 1, pela primeira rodada da Copa do Mundo do Catar

A vitória histórica da Arábia Saudita sobre a Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, renderá mais do que três pontos para os atletas da equipe asiática. Os jogadores sauditas serão premiados com um “Rolls Royce Phantom”, carro de luxo, pela família real do país. A informação é do jornal “Malay Mail”.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud prometeu recompensar cada atleta da seleção nacional com o automóvel de luxo pela vitória histórica sobre a Argentina, na última terça-feira, 22. Os sauditas saíram atrás no placar, mas conseguiram virar para 2 a 1.

Sobre o assunto Seleção brasileira: Raphinha defende Neymar de críticas após lesão

Equador: Sarmiento analisa empate contra a Holanda pela Copa do Mundo

Confira as alternativas de Tite para substituir os lesionados Neymar e Danilo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo o jornal “Malay Mail”, os jogadores irão receber o carro assim que voltarem para casa, após a participação no mundial do Catar. O presente será entregue pessoalmente por Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita.

Esta pode ser considerada a segunda “recompensa” relacionada a vitória saudita na primeira rodada da Copa do Mundo, diante dos Hermanos. Isso porque, na última quarta-feira, 23, dia seguinte ao jogo, a família real decretou feriado nacional no país asiático.

Tags