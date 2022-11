Copa do Mundo: Fifa divulga taxa de ocupação de 94% em estádios no Catar

Entidade máxima do futebol mundial fez balanço da presença de público nos jogos do Mundial 2022 ao final da primeira rodada da fase de grupos

A Fifa fez um balanço da ocupação dos estádios da Copa do Mundo na primeira rodada da competição. Segundo a entidade, 94% dos lugares das praças esportivas do Catar estavam com torcedores nos jogos iniciais.

"Após todas as 32 seleções terem entrado entraram em ação, e mais de 3 milhões de bilhetes terem sido vendidos, os números oficiais mostram uma taxa de ocupação de 94% em relação à capacidade dos estádios", confirmou o comunicado da Fifa.

Capacidade modificada dos estádios

A Fifa resolveu ampliar a capacidade de público nos estádios da Copa do Mundo do Catar. A decisão foi tomada na terça-feira, 22, após a entidade se deparar com superlotação nos quatro primeiros do Mundial.

Na abertura do torneio, juntamente com o jogo entre Catar e Equador, 67.372 espectadores estavam presentes na arquibancada do Estádio Al Bayt, sendo que o local só tinha aptidão para 60 mil.

A partida entre Inglaterra e Irã, no Estádio Internacional Khalifa, contou com 45.334 pessoas, quando só eram autorizadas 40 mil. Já na partida de Senegal e Holanda, foram registrados 41.721 ingressos. O Estádio Al Thumama não podia ultrapassar 40 mil lugares.

As novas quantidades de assentos para os estádios são: Al Bayt (68.895), Khalifa Internacional (45.857), Al Thumaa (44.400), Ahmad Bin Ali (45.032), Lusail (88.966), 974 (44.089), Cidade Educacional (44.667) e Al Janoub (44.325).

