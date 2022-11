Brasileiro tatua gol de Richarlison na Copa e atacante reage

O gol emblemático de Richarlyson, marcado contra a Sérvia na primeira fase de grupos da Copa do Mundo, virou inspiração de tatuagem para um brasileiro. O lance foi eternizado por Josué Lima, de 29 anos. "Uma coisa que vai ficar marcada na história um bom tempo", comentou o jovem. Nas redes sociais, o torcedor compartilhou a arte que, nesta sexta-feira, 25, foi notada pelo próprio atacante.

Josué Júnior é morador de Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo o torcedor, em entrevista ao portal UOL, a ideia de fazer a tatuagem eternizando o golaço foi tomada de impulso. "A ideia surgiu ontem (sexta-feira, 25) na hora do almoço, mais ou menos. Eu já estava querendo tatuar alguma coisa e vi um tatuador aqui da minha rua postar essa arte e que estava procurando alguém para fazer", conta.

"Na hora eu já me identifiquei. Falei 'mano, vamos para cima'. Foi uma ideia que partiu dele a arte em si e eu só abracei a ideia junto com ele", continua Josué. Quem fez a arte foi o tatuador Fran Jr, que retratou o lance de Richarlison no ar e com a bola ainda no pé.

Josué explica que já admirava o atacante da seleção, antes mesmo da Copa. "Sou fã do Richarlison há muito tempo, desde a época em que ele jogava no Fluminense, porque sou torcedor do clube. Peguei carinho e admiração muito grandes por ele porque acho um cara muito humilde, que procura sempre ajudar as pessoas, mas sem perder o lado da resenha, de ser engraçado", conta.

Notado por Richarlison

Ao postar nas redes sociais a nova arte no corpo, Josué não esperava que fosse ser notado pelo próprio jogador que inspirou a tatuagem. Pela ferramena stories, no Instagram, Richarlison repostou a imagem original.

Foto: Instagram/Reprodução Repostagem de Richarlison ocorreu nesta sexta-feira, 25

"Não imaginava que fosse acontecer [o repost]. Fiz a tatuagem, vim para a casa dos meus pais, dormi e acordei umas 4 horas com o celular apitando: 'O que está acontecendo?. Só desbloqueei e vi as mensagens: 'Vim pelos stories do Richarlison. Pulei da cama para ver se não estava sonhando. Foi um gesto muito bacana, demonstra como ele é humilde", constata Josué.



O torcedor ainda diz que se sente orgulhoso por ter sido notado pelo atacante. "Foi um golaço, né? Uma coisa que vai ficar marcada na história um bom tempo, uma história para contar para os meus filhos", conta. Josué conta que já prometeu ao tatuador Fran Jr que, se o Brasil for hexacampeão, a outra panturrilha também será tatuada. Agora, a arte vai ser a taça da Copa.



