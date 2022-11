Técnico dos EUA mira classificação às oitavas após empate com a Inglaterra

Os Estados Unidos chegaram ao seu segundo empate na Copa do Mundo ao ficar no 0 a 0 com a Inglaterra nesta sexta-feira, no Estádio Al Bay, em Al Ghor, no Catar. Depois da partida, o técnico Gregg Berhalter destacou o desempenho de sua equipe e mirou a classificação para as oitavas de final.

"Os dois impuseram dificuldades para o adversário, então acho que chegar assim para a Copa do Mundo é algo muito bom", disse o treinador, antes de estabelecer a "conta mágica" dos norte-americanos nesta fase de grupos.

"A gente está orgulhoso do desempenho, mas o trabalho ainda não está finalizado. A gente tem mais um jogo na terça-feira, e cinco pontos é a nossa conta mágica", projetou.

Com dois pontos, os Estados Unidos aparecem na terceira colocação do Grupo B, mas dependem apenas de si para avançar às oitavas de final. Para chegar aos cinco pontos, basta vencer o Irã, que chegou aos três pontos nesta rodada e assumiu a segunda colocação após bater o País de Gales.

O duelo entre Estados Unidos e Irã, pela última rodada da fase de grupos, acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Al Thumama. No mesmo horário, Inglaterra e País de Gales se enfrentam no Ahmad Bin Ali.