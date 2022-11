FutCast ao vivo: Neymar fora da 1ª fase e tropeços de Inglaterra e Holanda

O FutCast analisa nesta sexta-feira, 25, o dia 6 da Copa do Mundo. Lesionado, Neymar está fora da fase de grupos e só deve voltar a partir das oitavas de final. Holanda e Inglaterra, seleções consideradas favoritas no grupo A e B, tropeçaram diante de Equador e Estados Unidos.

O sexto dia da Copa também teve a recuperação do Irã, que depois de perder na estreia para a Inglaterra por 6 a 2 venceu o País de Gales por 2 a 0.

Quem também se recuperou foi a seleção senegalesa. Após sofrer o revés na estreia para a Holanda, Senegal superou o Catar por 3 a 1.

Assista ao FutCast ao vivo a partir das 18 horas:

FutCast de Copa

O FutCast fará uma live ao vivo por dia até o fim da competição, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos.

Os programas serão realizados ao vivo no canal do YouTube do O POVO e disponibilizados posteriormente no Spotify. Durante a primeira fase, o FutCast será realizado sempre após o término da rodada, às 18 horas (horário de Brasília).

