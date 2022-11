Inglaterra e Estados Unidos empatam sem gols pelo Grupo B da Copa do Mundo

Em jogo de poucas oportunidades, Inglaterra e Estados Unidos empataram sem gols pela Copa do Mundo no Catar. Com o resultado, a seleção inglesa chega para a última rodada, contra País de Gales, necessitando de apenas um empate para garantir classificação às oitavas de final. Os americanos, por outro lado, precisam vencer o Irã para avançar de fase.

Apesar da Inglaterra ter tido mais posse de bola durante o primeiro tempo (61% x 39%), foi o Estados Unidos quem conseguiu criar as principais chances para abrir o placar. A melhor delas caiu no pé de Pulisic, que aos 32 minutos carimbou a trave. Na etapa final, os americanos retornaram melhor e até pressionaram os ingleses em determinado momento, mas não mantiveram o ímpeto e a partida terminou sem gols para ambos lados.

Com o resultado, a Inglaterra segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos, um a mais que o Irã, que derrotou o lanterna País de Gales na rodada e assumiu a segunda colocação, com três pontos. O Estados Unidos, com dois, figura na terceira posição da chave.