Equador: Sarmiento analisa empate contra a Holanda pela Copa do Mundo

O Equador deu muito trabalho para a Holanda, na tarde desta sexta-feira, 25, e quase saiu com a vitória e o primeiro lugar do grupo E, na segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O meia Sarmiento, que entrou no segundo tempo, analisou o duelo, que acabou empatado em 1 a 1.

"Os cinco primeiros minutos nos custou muito, é verdade. No segundo tempo, o professor (técnico Gustavo Alfaro) disse que era para continuar disputando, porque senão íamos nos complicar muito (no grupo). Foi o que fizemos e, no final, deu o que queríamos, que era o gol. Fomos muito bem", iniciou à TV Globo.

De fato, o primeiro gol foi dos holandeses, aos cinco minutos, com Gakpo. No entanto, depois disso, só deu Equador, tanto na primeira quanto na segunda etapa. O autor do tento de empate foi de Enner Valencia, que se isolou na artilharia, com três gols, mas acabou saindo de maca após cair no gramado.

"Não, não (preocupa). Nós conhecemos o Enner, é muito forte fisicamente. Ele teve uma pequena lesão na última partida também, mas não foi nada. Tomara que seja o mesmo caso, porque confiamos muito nele e ele é muito importante para a nossa equipe", complementou.

Com o empate, o anfitrião Catar confirmou sua eliminação na fase de grupos e é o primeiro a cair neste Mundial. Por outro lado, os outros três participantes da chave E seguem vivos na disputa pelas duas vagas nas oitavas de final.

Agora, as seleções voltam a entrar em campo pela última rodada da fase de grupos na terça-feira, ao meio-dia: a Holanda enfrenta o eliminado Catar, no estádio Al Bayt, enquanto Equador e Senegal se encontram no Estádio Internacional Khalifa.