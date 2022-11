Com desfalques, seleção volta aos treinos após vitória sobre a Sérvia; saiba novidades

Depois de vencer a Sérvia por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira voltou aos treinos nesta sexta-feira. Agora, o foco do grupo é na partida contra a Suíça, marcada para segunda-feira, pela segunda rodada do grupo G do torneio.

Na tarde desta sexta-feira, 25, o titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Grand Hamad Stadium. O único titular que apareceu em campo foi Vinícius Júnior, que deu uma leve corrida no gramado.

Sobre o assunto Médico da seleção explica situação de Neymar e Danilo na Copa

Senegal vence Catar e país-sede tem eliminação quase certa na Copa

Lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Alisson, Paquetá e Antony ficaram no hotel da delegação. O goleiro e o meia realizaram apenas um trabalho individualizado. O atacante, por sua vez, sentiu um mal-estar e não treinou.

As notícias mais preocupantes são as lesões de Neymar e Danilo, que estão fora do jogo contra a Suíça. Ambos passaram por exames de imagem nesta sexta-feira.

O atacante teve detectada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. O lateral direito, por sua vez, sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. Ambos estão realizando tratamento com o departamento de fisioterapia e serão reavaliados diariamente.

A Seleção volta aos treinos neste sábado para dar continuidade a sua preparação para a partida contra a Suíça, marcada para segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no Estádio 974, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo.

No momento, o Brasil está na liderança da chave G, com três pontos.