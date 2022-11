Equador é superior, mas fica no empate em 1 a 1 com a Holanda na Copa do Mundo

O Equador finalizou 11 vezes mais que a Holanda, mas as equipes ficaram apenas no empate em 1 a 1 no duelo ocorrido nesta sexta-feira, 25, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Gakpo abriu o placar aos cinco minutos para a Laranja Mecânica e Enner Valencia, artilheiro da competição, deixou tudo igual ao marcar para o time equatoriano aos quatro minutos da segunda etapa.

No primeiro tempo, a Holanda marcou o primeiro gol logo aos 5 minutos com Gakpo, mas não conseguiu dominar a partida por tanto tempo. No andamento do jogo, o Equador cresceu, encontrou espaços e até marcou um tento nos acréscimos com Estupiñan, mas o bandeirinha acabou anulando por um suposto impedimento.

Na segunda etapa, o gol equatoriano nasceu aos quatro minutos, quando Enner Valencia, bem posicionado, aproveitou o rebote do goleiro holandês. Retraída, a Holanda só conseguiu voltar a chegar perto do gol após os 20 minutos, enquanto o Equador ia criando cada vez mais no campo ofensivo. Apesar das inúmeras tentativas, as duas equipes não conseguiram sair da igualdade no placar até o apito final.

Com o resultado, os classificados do Grupo A serão definidos na última rodada, que ocorre para o chaveamento na próxima terça-feira, 29, às 12 horas. A Holanda joga diante do Catar, enquanto o Equador enfrenta o Senegal.

O sexto dia de Copa do Mundo 2022 no Catar começou com uma vitória do Irã por 2 a 0 contra o País de Gales. Logo depois, o Catar foi derrotado pelo Senegal por 3 a 1. Os jogos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Holanda x Equador: resumo da partida

Com apenas cinco minutos de bola rolando, um belo passe longo encontrou Gakpo, após falha da defesa equatoriana, que limpou a jogada e chutou para estufar as redes de Galindez. Diante disso, o Equador passou a tentar sair mais ao ataque, dando espaços para contra-ataque adversário.

Poucos minutos depois, os comandados de Van Gaal mantiveram a posse de bola e, com tranquilidade, tentavam encontrar espaços. No entanto, foram os sul-americanos que tiveram investidas perigosas sequenciais, principalmente pelos lados e em escanteio.

Aos 32 minutos, Valencia recebeu na entrada da área, driblou a marcação e chutou no canto, obrigando grande defesa de Nuppert, na melhor chance de empate até então.

Já nos acréscimos, após escanteio originado em cobrança de falta, Estupiñan deixou tudo igual, mas o bandeirinha marcou impedimento de Porozo, por entender que ele havia participado do lance.

Se não valeu no final da primeira etapa, valeu no início da segunda. Após saída conturbada da defesa, começando com Noppert e várias falhas no campo de defesa, Espupiñan chutou e o goleiro holandês espalmou. Bem posicionado, Enner Valencia apareceu e estufou as redes para empatar e colocar fogo no jogo.

Depois, Plata pegou rebote pelo lado esquerdo, abriu espaço e arriscou forte chute, que explodiu no travessão, assustando os holandeses. Pouco depois, ele chegou de novo com perigo, mas sem sucesso.

Na única investida clara da Holanda no segundo tempo, Gakpo recebeu livre pelo lado direito e tocou cruzado por cima, passando perto da trave, mas ele estava impedido. O jogo teve poucos acontecimentos após isso, a não ser uma bola de Noppert que bateu em Ibarra, mas o placar permaneceu 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)

