Nascido em Camarões, Embolo se diz orgulhoso após fazer o gol da vitória da Suíça na Copa

A Suiça será o próximo adversário do Brasil no Mundial. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), quando encara o Brasil, no Estádio 974

A Suíça estreou na Copa do Mundo com uma importante vitória por 1 a 0 sobre Camarões, pela primeira rodada do grupo G. Autor do único gol do embate, Embolo, que nasceu no país africano, destacou a sua emoção com o tento e celebrou o triunfo.

"Extremamente orgulhoso, é um sonho. Meu primeiro gol na Copa do Mundo contra Camarões. Tenho muito orgulho de mim e da minha família. Parabéns à equipe, mostramos um desempenho maduro. Começamos bem, depois fizemos algumas coisas mal, mas tínhamos o jogo sob controle e estamos felizes por começar o torneio assim", disse à Fifa.

Com o resultado, a seleção suíça assumiu a liderança momentânea da chave G, com três pontos. Os camaroneses, por sua vez, estão com zero, na lanterna. O grupo ainda conta com a Seleção Brasileira e a Sérvia, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail.

