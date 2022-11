Na abertura do grupo do Brasil na Copa, Suíça vence Camarões

Com o resultado, a seleção suíça assumiu a liderança momentânea da chave G, com três pontos. Os camaroneses, por sua vez, estão com zero, na lanterna. O grupo ainda conta com a Seleção Brasileira e a Sérvia, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail

Está inaugurado o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira, 24, a Suíça superou Camarões por 1 a 0, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar. O gol foi anotado pelo atacante Embolo, que nasceu no país africano e se naturalizou suíço.

Com o resultado, a seleção suíça assumiu a liderança momentânea da chave G, com três pontos. Os camaroneses, por sua vez, estão com zero, na lanterna. O grupo ainda conta com a Seleção Brasileira e a Sérvia, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail.

Camarões volta a campo agora na próxima segunda-feira, às 10 horas, quando encara a Sérvia, no Estádio Al Janoub, pela segunda rodada da fase de grupos. No mesmo dia, mas às 13 horas, a Suíça enfrenta o Brasil, no Estádio 974.

O jogo

Os suíços até começaram a partida com mais posse de bola e tentando encurralar os rivais, contudo, quem foi mais perigoso foram os camaroneses.

Com cinco minutos, Mbeumo foi acionado em profundidade, invadiu a área e finalizou para a defesa de Sommer. No rebote, Toko Ekambi isolou. Na sequência, Choupo-Moting roubou a bola de Akanji e entrou com liberdade na área, mas concluiu mal e desperdiçou boa chance. Já aos 29, Hongla recebeu o passe arrematou cruzado para boa intervenção de Sommer.

Do outro lado, a Suíça assustou apenas aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio de Vargas, Elvedi apareceu entre a marcação para testar pelo lado. Nos acréscimos, a jogada se repetiu. Desta vez, Akanji foi quem desviou para fora.

Na volta do intervalo, a rede enfim balançou no Estádio Al Janoub. Com dois minutos, Freuler foi acionado na intermediária e encontrou Shaqiri na direita. O meia, então, tocou de primeira para Embolo, que só teve o trabalho de completar para o fundo da meta para colocar os suíços na frente.

Em desvantagem, Camarões tentou responder logo na sequência. Aos 11, Choupo-Moting fez linda jogada individual pela direita e só não marcou um golaço pois Sommer fez a defesa. E o goleiro estava em um da inspirado. Com 20 minutos, ele apareceu mais uma vez, desta vez para defender o arremate de Anguissa.

No lance seguinte, a Suíça quase ampliou. Widmer desceu até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vargas, que bateu firme. Atento, Onana realizou grande intervenção. Já aos 36, Rieder cruzou pela esquerda e N'Koulou quase mandou contra o próprio patrimônio.

Nos minutos finais, a seleção suíça apenas controlou o resultado para garantir a vitória na abertura do grupo G da Copa do Mundo de 2022.

FICHA TÉCNICA



SUÍÇA 1 X 0 CAMARÕES

Local: Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar;

Data: 24 de novembro de 2022, quinta-feira;

Horário: 7 horas (de Brasília);

Árbitro: Facundo Tello (ARG);

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG);

VAR: Mauro Vigliano (ARG);

Cartões amarelos: Elvedi, Akanji (Suíça); Fai (Camarões)

GOL: Embolo, aos 2 do 2ºT (Suíça)

SUÍÇA: Yann Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez (Comert); Freuler e Xhaka; Shaqiri (Okafor), Djibril Sow (Frei) e Rubén Vargas (Rieder); Embolo (Seferovic)

Técnico: Murat Yakin

CAMARÕES: Onana; Collins Fai, Castelleto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Oum Gouet, Hongla (Ondoua) e Zambo Anguissa; Mbeumo (Ngamaleu), Choupo-Moting (Aboubakar) e Toko Ekambi (N'Koudou)

Técnico: Rigobert Song

