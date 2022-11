Quinto dia de Copa do Mundo terá a estreia da seleção brasileira e Cristiano Ronaldo

O momento mais aguardado pelos brasileiros na Copa do Mundo do Catar está chegando. Nesta quinta-feira, 24, a seleção brasileira irá entrar em campo pela primeira vez no mundial de 2022. O quinto dia de disputas da competição ainda promoverá a estreia de outras equipes importantes, como Portugal de Cristiano Ronaldo e Uruguai de Federico Valverde. Os jogos serão válidos pelos Grupos G e H.

Suíça x Camarões



A seleção Brasileira estará de olho no confronto que abre o quinto dia da Copa do Catar. Logo às 07 horas (de Brasília), Suíça e Camarões entram em campo pelo Grupo G, chave do Brasil. O palco do confronto é o Estádio Al Janoub, que tem um teto retrátil, em Al-Wakrah.

As duas seleções em questão não chegam como favoritas ao grupo. Os suíços até possuem alguns nomes de destaque, mas por ser uma geração envelhecida, não está no auge. Já os camaroneses são os azarões do grupo e, tecnicamente falando, estão atrás dos concorrentes.

Uruguai x Coréia do Sul



As atividades pelo Grupo H vão ser iniciadas entre duas seleções promissoras. O Uruguai do volante Federico Valverde e do meia Giorgian De Arrascaeta enfrenta a Coréia do Sul do astro Son Heung-min, estrela do Tottenham. A bola rola a partir das 10 horas (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Com a lendária dupla de ataque envelhecida (Luis Suárez e Edinson Cavani), o protagonismo da seleção uruguaia deve ser assumido pela dupla de meio-campistas Valverde e Arrascaeta, conhecido dos brasileiros por atuar no Flamengo. Do outro lado, os olhares estarão fixados em Son, uma das principais estrelas do futebol mundial.



Portugal x Gana



No terceiro e penúltimo confronto do dia, mais um astro do esporte mundial irá entrar em campo pela primeira vez no Catar. Cristiano Ronaldo e os companheiros portugueses enfrentam a boa seleção de Gana, às 13 horas, no Estádio 974, que carrega esse nome devido a quantidade de containers utilizados para a sua construção.

Sem passar por um bom momento, Ronaldo está sem clube. O português rescindiu com o Manchester United ontem, mas ainda assim carrega as esperanças de Portugal na copa.



Brasil x Sérvia



Para finalizar, o jogo mais aguardado do dia. A seleção brasileira, apontada por muitos como a principal favorita ao título, terá uma pedreira pela frente. A Sérvia será a adversária da seleção de Tite no jogo de estreia da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16 horas, no Estádio Lusail, que será o palco da final da competição.

Neymar é o grande craque do Brasil e vive ótima fase. Porém, diferente das últimas edições do mundial, o camisa 10 não está mais solitário. O atleta do PSG divide protagonismo com outras peças importantes do ataque. O mesmo acontece na Sérvia, que possui bons nomes, sendo eles: Vlahovic, Mitrovic, Tadic e Savic.



