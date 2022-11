Daniel Alves fala sobre favoritismo do Brasil na Copa e diz que Neymar está acima de Mbappé

Nesta quinta-feira, 24, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia, às 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail. O duelo é válido pelo Grupo G da Fase de Grupos

Às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves falou sobre as projeções da equipe no torneio e destacou o clima nos vestiários. O lateral contou que há muito tempo não via um entrosamento como agora e está confiante nas chances de ser hexacampeão.

"Por tradição e por sua história, o Brasil é sempre o favorito. Sofremos nos últimos anos, mas agora construímos uma banda muito difícil. Humanamente, o vestiário brasileiro é um dos melhores há muito tempo", disse em entrevista a Gazzetta dello Sport.

Daniel Alves também abordou o tema Neymar. Segundo o jogador, o atacante, que defende o Paris Saint-Germain, é considerado um fenômeno ao lado de Messi, mas Mbappé ainda não chegou ao nível dos dois.

"Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele", iniciou.

"Neymar e Messi são únicos: eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou ousa fazer. Você tem que ser esperto para aproveitar o potencial deles. São dois gênios do futebol. Acho que mando bem de bola, mas quando joguei com o Leo, dei a bola para ele. E se eu jogar com o Ney, é a mesma coisa. Se Mbappé lhes der a bola, ele marcará 150 gols", finalizou.

