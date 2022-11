Vitória do Brasil na estreia da Copa repercute memes na web; veja

O Brasil encarou a Sérvia na estreia da Copa do Mundo e venceu por 2 a 0 com dois gols de Richarlison

O Brasil estreou na Copa do Mundo do Catar com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia e o resultado positivo da seleção animou os torcedores brasileiros, que repercutiram o triunfo na internet e não faltou memes sobre a partida.

Quer a camisa, companheiro?

Descobriram a técnica pra tirar bola do Neymar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PM1paTwOGu — memes sem sentido pra sua vida ter um (@sacoliro) November 24, 2022

O bigode do Alisson

Pru!

FOI AQUI QUE PEDIRAM UM HEXA??????? PRU PRU É DO RICHARLISOOOOON#WorldcupQatar2022 #Brazil pic.twitter.com/pPxC8fF4T0 — mariazinha (@maryasants_) November 24, 2022

A mesma vibe

Qualquer semelhança...

Valeu, pombo

Quem tá rindo agora?



QUERO VER AGORA O TECNICO DA SERVIA FICAR RINDO DO BRASIL PORRA CADE NAO TAVA RINDO????? CADE A RISADA AGORA pic.twitter.com/RrQqyKpRoj — ella : pjo² (@aelincult) November 24, 2022

Olha pra câmera

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/w6LHhAJ8Zz — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 24, 2022

