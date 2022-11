Destaque da Suíça, Sommer passa ileso no gol em jogo contra Camarões na Copa

Grupo G ainda conta com a Seleção Brasileira e a Sérvia, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília) desta quinta, no Estádio Lusail

A Suíça estreou na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24, e garantiu os primeiros pontos do Grupo G da Fase de Grupos. A seleção venceu o Camarões por 1 a 0, com gol de Embolo. As equipes nunca tinham se enfrentado na história e, na partida inédita, os suíços contaram com o desempenho do goleiro Sommer para não serem vazados.

Camarões finalizou sete vezes, mas só três no alvo. O goleiro fez duas defesas difíceis e acertou cinco dos oito lançamentos que realizou no duelo, de acordo com dados da Footstats.

Aliás, Sommer era dúvida na convocação da Suíça, mas foi selecionado pelo técnico Murat Yakin. O arqueiro do Borussia Monchengladbach havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, no entanto o prazo de recuperação foi favorável e pôde dar continuidade à grande fase que vive.

O Grupo G ainda conta com a Seleção Brasileira e a Sérvia, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília) desta quinta, no Estádio Lusail.

Já Suíça e Camarões voltam a campo na próxima segunda-feira. Os camaroneses enfrentam a Sérvia às 10 horas (de Brasília) no Estádio Al Janoub. Os suíços, por sua vez, encaram o Brasil às 13 horas, no Estádio 974.

