Formações da seleção brasileira e do grupo sérvio irão entrar em campo às 16 horas do horário de Brasília no estádio Lusail, no Catar

As seleções do Grupo G estreiam na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, e o quinto dia do evento realizado no Catar será encerrado com a partida entre Brasil e Sérvia, às 16 horas (de Brasília), no Estádio icônico de Lusail.

A partida representa, em tese, uma disputa pelo primeiro lugar da chave, já que as duas seleções são consideradas mais fortes que Camarões e Suíça. A seleção brasileira tentará ampliar a marca de 88 anos sem perder em uma estreia de Copa do Mundo.

Tite conta com força máxima e a confiança de um grupo que não perde uma partida há mais de um ano. Diferentemente da Copa de 2018, quando o Brasil sofria de uma “Neymardependência”, a canarinho de 2022 tem um grupo forte, principalmente no ataque, com peças como Richarlison e Vinícius Júnior.

Os Sérvios, no entanto, também vivem um bom momento. Invicto há seis jogos, o time de Dragan Stojkovic avançou bem nas eliminatórias, liderando em um grupo que tinha como favorito Portugal, subiu para a divisão principal da Liga das Nações da UEFA e aposta as fichas na dupla de ataque formada por Vlahovic e Mitrovic. Os dois já marcaram, juntos, 22 gols na primeira metade da temporada europeia em 2022, atuando por seus respectivos clubes. O treinador chegou a afirmar na coletiva de véspera do jogo que a Sérvia não teme o Brasil.

Confira as escalações das duas seleções para a partida:

Brasil

Sérvia

