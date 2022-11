Cerveja e dose de cachaça grátis: bares lançam promoções para jogo do Brasil na Copa

Durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, bares e restaurantes irão fazer promoções para receber os torcedores

De rodízio a bebida grátis: a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar movimentará bares e restaurantes em Fortaleza, que prepararam promoções para os torcedores.

Os comandados de Tite entrarão em campo na tarde desta quinta-feira, 23, pela primeira vez no mundial para encarar a equipe da Sérvia. A bola rola a partir das 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha.

Para entrar ainda mais no clima da Copa do Mundo, os torcedores brasileiros têm a opção de assistir aos jogos do Brasil em bares ou restaurantes espalhados por Fortaleza. Por isso, o Esportes O POVO traz lista de locais que irão realizar promoções durante as partidas da amarelinha no mundial do Catar.

Veja estabelecimentos que farão promoções durante os jogos do Brasil na Copa:

Two Brothers Pizza

Promoção:



Rodízio com tudo liberado - pizzas, calzones, stickers, massas e bebidas (refrigerantes e open bar de budweiser) - por R$ 99,90;



O valor promocional será liberado 30 minutos antes e permanecerá até 30 minutos depois do jogo do Brasil, em todas as rodadas da fase de grupos.

Observação: é preciso fazer reserva para acessar o local da pizzaria.

Endereço: Rua Alfredo Severo, 112 - Aldeota // Rua Batista de Oliveira, 1071 - Cocó.

Contato: (85) 99722-5983.

El Chancho

Promoção:

Happy hour a noite toda;



Caipirinha a R$1,99 e chopp a R$ 3,99 durante os jogos;



Doses de shots grátis a cada gol do Brasil;

Observação: entrada gratuita.

Endereço: Av. Silas Munguba, 643 - Parangaba // Av. Abolição, 2951 - Meireles // Rua Leonardo Mota, 1477 - Aldeota.

Contato: (85) 2180-6891.

NBS Burguer

Promoção:



Uma rodada de caipirinha para todos os presentes no local a cada gol do Brasil;



Open bar de Estrella Galícia, Tiger, refrigerante e água por R$ 49,99.



Combos especiais: 6 cervejas + sausage por R$ 69,99; 2 “combos salad” por R$ 55,00; 4 “salad” + 1 refrigerante de 1,5L por R$ 104,99; 10 mini hambúrgueres + 2 refrigerantes de 1,5L por R$ 119,90; 25 mini hambúrgueres + 3 refrigerantes de 1,5L por R$ 290,99.

Endereço: Rua Monsenhor Bruno, 1320 - Aldeota.

Contato: (85) 98223-9148.

Bodega do Cara da Bebida, Boteco Seu Domingo e Seu Domingo Beach Club

Promoção:

Rodada de cachaça grátis a cada gol do Brasil

Happy Hour (chopp, caipirinha e caipiroska) nas duas horas que antecedem o jogo.

Endereço:

Bodega do Cara da Bebida: Rua Carlos Vasconcelos, 2778 - Aldeota

Boteco Seu Domingo: Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres

Seu Domingo Beach Club: Av. Clóvis Arrais Maia, 5531 - Praia do Futuro

Contato:

Bodega do Cara da Bebida: (85) 99778-5887



Boteco Seu Domingo: (85) 3198-3643



Seu Domingo Beach Club: (85) 3198-3643



