Japoneses fazem festa nas ruas de Tóquio após virada sobre a Alemanha na Copa

Torcedores japoneses vibraram bastante nas ruas de Tóquio com a vitória surpreendente do Japão sobre a Alemanha, de virada. Vídeo que circula nas redes sociais mostra comemoração em um cruzamento no bairro Shibuya, principal centro comercial da capital do país.

A seleção nipônica começou mal a partida diante dos favoritos europeus. A Alemanha abriu o placar no primeiro tempo com gol de Gundogan, que converteu pênalti com categoria. Entretanto, na segunda etapa, os japoneses reagiram e buscaram a virada com gols dos atacantes Duan e Asano.

Com a vitória, o Japão somou três pontos e aparece na segunda colocação do grupo F. A liderança da chave é da Espanha, que venceu na estreia com goleada de 7 a 0 sobre Costa Rica.

Na próxima rodada, o Japão encara a Costa Rica, enquanto a Espanha enfrenta a Alemanha.

