Gundogan lamenta derrota da Alemanha diante do Japão: "Não foi um jogo fácil"

Nesta quarta-feira, 23, a Alemanha estreou na Copa do Mundo do Catar com derrota por 2 a 1 de virada para o Japão. Após a partida, Gundogan, autor do gol alemão em cobrança de pênalti, lamentou o resultado e ressaltou que "não foi um jogo fácil".

"Pegar um segundo gol assim na estreia do Mundial... A gente tentou dominar o jogo no segundo tempo, salvamos algumas bolas, tivemos algumas possibilidades de virar essa jogo mas, realmente, não é fácil. Não foi um jogo fácil e essas coisas podem acontecer", disse Gundogan.

"De qualquer maneira, tinha várias possibilidades de jogar também, na linha de fundo, e talvez as posição estavam muito corretas. Alguns erros foram cometidos, de posse de bola, de defesa, na maneira como a gente se move em campo, precisamos ter espírito de equipe. Perdemos algumas bolas, nem sempre a gente consegue dominar do jeito que a gente quer", completou.

Com a derrota, a Alemanha chegará pressionada na segunda rodada, quando enfrenta a Espanha, no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Ghor, no Catar. Os espanhóis estreiam na Copa do Mundo ainda nesta quarta-feira, às 13 horas (de Brasília), no Al Thumama Stadium.