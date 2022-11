Francês Lucas Hernández sofre lesão na estreia e está fora da Copa

Após exame de ressonância magnética na clínica Aspetar, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

A França tem mais um desfalque para a Copa do Mundo. Na última terça-feira, 22, a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou a lesão sofrida pelo zagueiro Lucas Hernández durante a goleada por 4 a 1 diante da Austrália, na estreia dos franceses no mundial. Com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atleta é mais um a integrar a lista de lesionados da equipe.

Ainda aos oito minutos de jogo, no lance em que os australianos abriram o placar, o defensor do Bayern de Munique - que atuou como lateral esquerdo - se lesionou sozinho após pisar errado no campo. Ele foi substituído imediatamente pelo irmão Theo Hernández, que deu conta do recado e chegou a dar assistência para o primeiro gol francês, que deixou o placar empatado.

Após exame de ressonância magnética na clínica Aspetar, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Lucas Hernández, assim, está fora da Copa.

Não cabe aos franceses uma substituição e, dessa forma, Theo passa a ser a única opção para a lateral esquerda. Vale lembrar que o treinador Didier Deschamps convocou somente 25 jogadores, um a menos do que o limite permitido, e optou por conta própria por não chamar Mendy, lateral esquerdo do Real Madrid.

Agora, Lucas Hernández é mais um desfalque da França por lesão. Além dele, Nkunku, Benzema, Pogba, Kanté, Maignan, Kimpembé e Kamara perderam a Copa por questões físicas.

"Como todo o grupo, jogadores e staff, sinto muito pelo Lucas. Estamos perdendo um elemento importante. O Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas que fará o possível para voltar ao jogo. primeiro plano. Eu sei ele bem: coragem, ele vai ter, com certeza. Em nome do grupo, desejo a ele a melhor recuperação possível ", disse Didier Deschamps.

Próximos passos

Com mais um desfalque, a tendência é que Theo Hernández seja o titular fixo na lateral esquerda. A França volta a campo no próximo sábado, às 13 horas (de Brasília), para enfrentar a Dinamarca. No momento, os franceses lideram o Grupo D da Copa do Mundo com três pontos.

