Giroud valoriza reação da França após virada sobre Austrália: "Fomos superiores"

Equipes europeia estreou na Copa do Mundo com uma goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, de virada

Nesta terça-feira, a França estreou na Copa do Mundo com uma goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, de virada. Autor de dois gols, Giroud (agora maior artilheiro da história da seleção francesa com 51 gols, ao lado de Thierry Henry), valorizou a reação da equipe para superar o gol australiano.

"Olhando o jogo com um todo, o conjunto dos 90 minutos, nós fomos superiores. Mas tem muita que temos que melhorar ainda, no início a gente sofreu aquele gol. Soubemos reagir, soubemos virar da forma que nós fizemos. Acho que no início a gente demorou para se encontrar, a engrenagem começou a funcionar melhor, ai a confiança aumentou. Vamos aprender com os erros", disse o atacante em entrevista após a partida.

Giroud também lamentou a lesão do lateral esquerdo Lucas Hernández, que deixou o campo aos 11 minutos do primeiro tempo com dores no joelho e mancando.

"Ele disse que era importante estar sempre bem acordado, bem atendo. É uma pena porque o Lucas se machucou, eu gostaria de dedicar a ele essa partida de hoje. Com certeza é uma figura importantíssima, um colega e tanto na seleção", afirmou Giroud.

Copa do Mundo 2022: próximo jogo da França

A França volta a campo no próximo sábado. O time vai encarar a Dinamarca, às 13 horas (de Brasília), no Stadium 974, em Doha, no Catar.

