Jogadores de Gana ganham celular como incentivo antes de estreia na Copa

Seleção africana estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 23 contra Portugal. A bola rola no gramado do Estádio 974, em Doha, a partir das 13 horas (de Brasília)

Às vésperas de estrearem na Copa do Mundo de 2022, os jogadores e a comissão técnica da Gana ganharam um incentivo extra. A delegação foi presenteada com novos celulares.

Os presentes são da empresa Tecno Mibile. A companhia chinesa de telefones celulares alegou que esta é uma forma de incentivar a seleção ganesa de ir até o fim do Mundial do Catar.

A Gana estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 23 contra Portugal. A bola rola no gramado do Estádio 974, em Doha, a partir das 13 horas (de Brasília). Os ganeses estão no grupo H, que também conta com Uruguai e Coréia do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campeãs, Espanha e Alemanha estreiam no quarto dia de Copa no Catar

Brasil: Escalação na Copa do Mundo; qual deve ser o time titular

FutCast ao vivo: Argentina decepciona, França vence após susto e jogos mornos

Tags