Feriado nos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022? Entenda

A Copa do Mundo 2022 foi iniciada com a partida entre o Catar, país-sede do Mundial, e o Equador, no último domingo, 11, mas a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia nesta quinta-feira-, 24, chama a atenção do público no País graças à dúvida: vai ter feriado ou não?

À exceção de 2014, quando a Copa do Mundo foi disputada no Brasil, não existe feriado propriamente dito. A liberação nos horários de disputa vira uma tradição dependente da posição de cada empresa, visto que a legislação trabalhista não prevê folga nos dias e horários da partida brasileira.

O confronto entre os times do Brasil e da Sérvia acontece às 16 horas (horário de Brasília), expediente para a maioria da população. Portanto, a solução pode estar na discussão entre empregador e empregado sobre a compensação ideal para as horas de trabalho durante a disputa.

Fifa Plus: SAIBA como assistir online e grátis aos jogos

Jogos do Brasil na Copa 2022: o que fazer se não é considerado feriado?

A empresa pode oferecer aos seus funcionários a dispensa total ou parcial no dia dos jogos; no caso da última opção, a jornada de trabalho será diminuída. Outra escolha, difundida durante a pandemia de Covid-19, é o teletrabalho ou trabalho remoto.

A dispensa para os jogos do Brasil pode ser alcançada ainda por meio da compensação do horário de trabalho em outro período, de preferência já determinado entre empresa-funcionário.

Em caso de impossibilidade, torcer para a seleção brasileira ainda é possível. Muitos empregadores podem oferecer as condições para que seus empregados assistam a partida em local selecionado, com acesso à televisão ou recursos similares que transmitam os jogos.

Funcionário Público Federal

Os servidores públicos federais terão um expediente diferenciado. Quando os jogos do Brasil começarem às 12 horas, o funcionário não trabalhará, ao passo que o serviço será encerrado às 11 quando a disputa começar às 13 horas. Caso a partida aconteça às 14 horas, o funcionário será liberado às 12.

As regras foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e valem também para os estagiários e contratados temporários.

A portaria ainda prevê que as horas não trabalhadas durante a Copa do Mundo 2022 devem ser compensadas entre 1º de dezembro de 2022 até 31 de maio de 2023.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022



O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo 2022 ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões.

Além da disputa entre os times do Brasil e da Sérvia na quinta-feira, 24, às 16 horas, a seleção brasileira enfrenta a Suíça na segunda-feira, 28, às 13 horas.

Primeira fase se encerra com o time de Camarões no início de dezembro, 2, às 16 horas de sexta-feira no horário de Brasília. A partir do próximo jogo, começa a segunda fase.

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

