FutCast ao vivo: zebra japonesa, goleada de 7 da Espanha e prévia do Brasil

O FutCast analisa nesta quarta-feira, 23, o dia 4 da Copa do Mundo e faz pré-jogo sobre a estreia do Brasil contra a Sérvia. Nos quatro jogos da rodada, destaque para a virada do Japão sobre a Alemanha e a goleada aplicada pela Espanha diante da Costa Rica por 7 a 0.

O dia 4 da Copa do Mundo teve ainda o empate sem gols entre Croácia e Marrocos e o triunfo por 1 a 0 da Bélgica diante do Canadá.

Assista ao FutCast ao vivo a partir das 18 horas:

FutCast de Copa

O FutCast fará uma live ao vivo por dia até o fim da competição, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos.

Os programas serão realizados ao vivo no canal do YouTube do O POVO e disponibilizados posteriormente no Spotify. Durante a primeira fase, o FutCast será realizado sempre após o término da rodada, às 18 horas (horário de Brasília).

